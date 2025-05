A subintendente Carla Duarte, comandante da Divisão Policial de Oeiras, esclareceu, na manhã desta quarta-feira, o horário de abertura de portas do Jamor para a final da Taça de Portugal, além dos acessos para adeptos de Sporting e Benfica.

«Do lado Sul vamos ter os adeptos do Sporting, vão entrar pela CREL, existem placas indicativas de acesso ao parque 1. Os adeptos do Benfica vão estar do lado Norte, com acesso pela A5 e placas indicativas para estacionarem no parque 3.»

«Quanto aos conselhos de segurança, que cheguem com antecedência. As portas vão abrir com maior antecedência do que é habitual – três horas (14h15) – porque teremos, naturalmente, os procedimentos de entrada apertados, para que tudo decorra com tranquilidade, para que todas as famílias desfrutem. Decidimos abrir as portas do complexo desportivo a partir das 6 horas da madrugada.»

«Quanto maior a antecedência de chegada e entrada no estádio, melhor. O policiamento começou ontem [terça-feira]. Vamos reforçar o policiamento, para assegurar que seja uma festa para todos. Contamos com equipas de intervenção rápida, de controlo de trânsito e cinotécnico.»

«O controlo de bilhética será feito apenas à entrada do estádio. Sabemos que é uma festa familiar. Vai existir controlo de acesso, até domingo. Não é permitida a deslocação de viaturas ou tendas desde ontem [terça-feira]. Não vamos controlar o acesso aos parques com bilhética», explicou.

Questionada sobre os incidentes no Marquês de Pombal, durante os festejos do bicampeonato, a subintendente Carla Duarte teceu breves comentários. Em simultâneo, “fintou” as questões sobre o furto da Liga dos Campeões feminina, a disputar em Alvalade, na tarde de sábado (17h), entre Arsenal e Barcelona, bicampeão europeu em título.

«Sobre os incidentes no Marquês de Pombal, o processo foi remetido ao Ministério Público e existe um processo interno sobre esse acontecimento.»

«O maior apelo da PSP a todos os adeptos e claques é que aproveitem esta festa desportiva, é que respeitem todos os adversários, como se fosse um familiar ou amigo. Todos temos um exemplo a dar. A PSP espera que seja o desportivismo a vencer, que sejamos capazes de respeitar as diferenças do outro», terminou.

O Sporting ambiciona uma dobradinha que não acontece desde 2002 e uma conquista que escapa desde 2019. Em caso de triunfo, os leões atingem a 18.ª Taça. Por sua vez, o Benfica aponta à 27.ª “Prova Rainha”, conquista que não acontece desde 2017.

Pela primeira vez em 29 anos, Benfica e Sporting defrontam-se na final da Taça de Portugal. O quarto e último dérbi da época é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.