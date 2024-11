A Figura: Francisco Trincão

Foi ele que puxou os cordelinhos do Sporting, na vitória sobre o Amarante. Um dos poucos titulares habituais que resistiu no onze inicial, não desvalorizou o adversário e fez uma série de iniciativas decisivas. Marcou assistiu, deu espetáculo e as bancadas de Alvalade gostaram do desempenho do internacional luso, que foi pouco utilizado na pausa de seleções. Destacou-se sobretudo no capítulo dos passes em abertura.

O Momento: Entrada de João Pereira

Uma nova era. Desde março de 2020 que Alvalade aplaudia Ruben Amorim enquanto treinador principal, sempre que um jogo se iniciava. Com a saída do vitorioso treinador português para o Manchester United, João Pereira é o homem que se segue. Ainda é estranho vê-lo naquela função (talvez porque, devido às limitações impostas pelos regulamentos, não possa estar de pé durante o jogo).

Outros Destaques:

Marcus Edwards: Foi brilhando a espaços, começou do lado esquerdo do ataque e acabou no lado direito. Sem que completasse um jogo espetacular, abriu caminho para a goleada com um golo brilhante, bem ao seu estilo. Serpenteou entre vários adversários e atirou de pé direito a contar. João Pereira terá gostado da exibição do habitual suplente.

Ricardo Esgaio: Participou na goleada na primeira parte e envergou a braçadeira de capitão na segunda. Beneficiou da rara oportunidade de jogar a titular com um golo, no coração da área, e fez um excelente passe que descobriu o quarto tento. Na segunda, foi recuado a central e cumpriu, de forma vigilante.

Viktor Gyökeres: Jogou pouco, mas deixou a sua marca - e isso traduz-se em golos. Acertou duas vezes no poste direito da baliza de Didi, praticamente no mesmo sítio, sempre de livre direto, e a seguir marcou de grande penalidade (ganha por si).