O Sporting continua com a preparação para o segundo jogo na Taça de Portugal. Esta sabado os leões recebem o Marinhense, do Campeonato de Portugal, [18h00] a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Na última ronda, os campeões em título eliminaram o Paços de Ferreira, da II Liga.

No treino desta quinta-feira os jogadores que estiveram ao serviço das respetivas seleções já estiveram presentes. O Sporting volta a treinar na manhã desta sexta-feira, seguindo da conferência de imprensa de Rui Borges [12h30] para a antevisão da partida.