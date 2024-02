Ruben Amorim fez antevisão à visita à União de Leiria, para os quartos de final da Taça de Portugal, marcado para quarta-feira. O treinador do Sporting reconheceu que a responsabilidade está toda do lado dos leões e assumiu que leva vantagem sobre a equipa de Vasco Botelho da Costa.

«Jogam num sistema parecido com o nosso, gosto muito do treinador, tem ideias muito interessantes. Poderá mudar o posicionamento para nos confundir. O Jair é o mais influente, o Van der Gaag tem muito talento, é uma equipa muito experiente. Os três centrais são muito bons na bola parada e temos de ter um ritmo alto para fazer o União Leiria sofrer. Se não o fizermos, com a motivação que têm, vão criar-nos problemas», disse o técnico dos leões, em conferência de imprensa.

«Mostrámos tudo o que eles fazem à nossa equipa e temos horas de trabalho jogando contra este sistema e, aí, tenho uma grande vantagem em relação ao treinador do União Leiria. Os meus jogadores são melhores, jogando sistema contra sistema… há sempre uma vantagem, jogamos numa divisão superior e, às vezes, a diferença não é tática ou técnica, é no ritmo de jogo. Temos de meter uma velocidade cima. A responsabilidade é toda nossa. Vamos jogar no máximo. Queremos muito estar nas meias-finais, queremos muito ganhar a Taça de Portugal», frisou.

Amorim revelou que Morita, que na segunda-feira regressou aos treinos após a participação na Taça Asiática, vai ser convocado, apesar de ter alinhado em «jogos menos intensos do que é normal».

Questionado sobre a recuperação de Jeremiah St. Juste, o técnico apontou o regresso do central neerlandês «para breve».

«A previsão é que o St. Juste dentro de dias volte a treinar com a equipa», anunciou.

O Sporting defronta a União de Leiria às 20h45 desta quarta-feira, num duelo dos quartos de final da Taça de Portugal que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.