Stopira, defesa do Torreense, em declarações na zona mista dos jornalistas após a vitória frente ao Sporting (2-1), a contar para a final da Taça de Portugal. O capitão da equipa de Torres Vedras falou do penálti da vitória, de uma época de sonho e não quis deixar garantias sobre o futuro.

Época de sonho

«Está a ser uma época de sonhos realizados. Hoje foi realizado mais um sonho, mas antes disso tivemos muito trabalho. Acreditámos sempre que era possível, porque temos uma excelente equipa e hoje acho que ficou visível que fomos competitivos.»

O que pensou antes do penálti

«Pensei só em dar alegria ao povo de Torres Vedras, à minha família e aos meus colegas. Assumi aquela responsabilidade e fui com confiança que era a nossa hora, porque desde o início acreditei que era possível ganhar a Taça.»

Conversa com Rui Silva antes do penálti

«Ele perguntou-me para onde é que eu ia bater. Eu disse ‘já vais saber’. Acho que foi uma boa final, houve muito fair play, foi realmente uma festa da Taça e acho que as pessoas que vieram aqui não se decepcionaram. Agora é desfrutar desta vitória e depois pensar já no jogo da Casa Pia.»

Decisão de vir para o Torreense

«Eu acreditei sempre, porque antes de vir para aqui eu tinha falado com o André. Eu sou uma pessoa que gosta de desafio e, na altura, quando falamos para vir para Torreense eu disse que vinha para lutar por alguma coisa. Graças a Deus está a correr bem, mas isto é coroar de uma longa caminhada. Não só minha, mas de toda a equipa.»

Futuro

«Ainda não sei, mas uma coisa é certa, este clube vai ficar para sempre marcado para mim e vai fazer parte da minha família. Torreense, Torres Vedras, todo o pessoal... mas isso falamos depois, porque ainda temos mais uma final. Depois temos o Campeonato do Mundo, mas se for para continuar, continuo sem nenhuma dúvida.»

Apoio dos adeptos para Rio Maior

«Sem dúvida, porque precisamos dos nossos adeptos, como hoje tiveram aqui em massa. Agradeço desde já imenso aos nossos adeptos e desde já faço um apelo para que cheguem a Rio Maior e encham o estádio para lutar pela subida, que é tudo o que queremos.»