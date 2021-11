O Portimonense deslocou-se a Penafiel e contou com Nakajima em grande plano para chegar à vitória. Ao intervalo, a equipa de Paulo Sérgio já vencia por 3-0. O japonês fez um bis de assistências, Boa Morte apontou os dois primeiros golos e Iván Angulo selou o terceiro.

Quem entrasse nas bancadas do Municipal 25 de Abril a meio do encontro teria uma perspetiva muito diferente daquilo que foi a partida. É que Pedro Ribeiro pediu à equipa para jogar «olhos nos olhos» com o Portimonense e a estratégia resultou na fase inicial, onde o Penafiel foi espreitando o perigo.

Os rubro-negros conseguiram mesmo causar muitas dificuldades à formação algarvia, sobretudo com as variações de flanco e cruzamentos com precisão dos laterais Ruca e Edson Farias.

Mas Paulo Sérgio devia estar descansado por esta altura. Quem tem Nakajima no meio-campo sabe que o rumo do jogo pode mudar a qualquer momento. E foi o que aconteceu. O nipónico já tinha dado 'um ar da sua graça' nos primeiros minutos, mas foi sensivelmente a meio da partida que se fez notar.

«Jóia» Nakajima arrancou pelo corredor central - que bem lhe assenta a camisola 10 -, driblou Robinho e depois tornou tudo fácil. Colocou na direita e lá apareceu a 'Boa Sorte' alvinegra. Aylton não vacilou e fuzilou as redes do Penafiel. Redes essas que ainda deviam estar a abanar quando o mesmo Aylton arrancou de novo e, com um toque súbtil sobre Caio Secco, deu tranquilidade ao Portimonense.

Um jogo com Zé Valente, Feliz Vaz e Nakajima no miolo tem tudo para ser agradável de se ver. Aliás, não seria má ideia adaptar o genérico de uma famosa série de animação japonesa para: 'Zé e Nakajima são os magos da bola / Zé e Nakajima, que bem lhes fica a camisola / Zé e Nakajima sonham ser os campeõoooooes'. Fica a sugestão.

Mas há outros intervenientes em campo que também querem deixar a sua marca. E deve ter sido isso mesmo que Iván Angulo pensou quando, sem pedir licença, rematou com o pé esquerdo (será mesmo o pior?) e fez o golo da noite.

O golo de Angulo era para ver, rever e repetir. E foi isso mesmo que Carlinhos fez logo no arranque da segunda parte, mas o disparo foi travado pela barra da baliza duriense.

Coincidência ou não, o jogo foi perdendo o ritmo do primeiro tempo com as saídas de Feliz e Nakajima e o frio de novembro já se fazia sentir. Aliás, as bancadas do Municipal 25 de Abril só animaram no momento em que Vasco Braga entrou em campo. O médio de 28 anos estreou-se, assim, esta temporada, depois de mais uma paragem prolongada devido a lesão.

Até ao final, o Portimonense geriu o jogo a pensar no campeonato. Uma partida que os algarvios tornaram fácil e onde carimbaram o acesso à próxima ronda da Taça de Portugal.

---------------

Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel

Árbitro: Manuel Mota.

Ao intervalo: 0-3

PENAFIEL: Caio Secco; Edson Farias, Silvério, Capela (C), Lucas (Leandro, 72'), Ruca; Zé Valente (Vasco Braga, 72'), Edi Semedo (Ronaldo Tavares, 72'), Robinho, Feliz (David Caiado, 46') e Roberto (Rui Pedro, 84').

Treinador: Rui Valente (Pedro Ribeiro castigado).

PORTIMONENSE: Nakamura; F. Moufi, L. Possignolo, Willyan, Relvas; Pedro Sá (C), Carlinhos (Marcus, 62'), Nakajima (Imbula, 62'); Angulo, A. Boa Morte (Luquinha, 62') e Fabrício (Renato Jr, 77').

Treinador: Paulo Sérgio.

Disciplina – cartões amarelos: Marcus (70'), Capela (83')

GOLOS: A. Boa Morte (26' e 30'); Angulo (42')