Depois de perder a final da Taça de Portugal diante do FC Porto (2-0), o treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, reconheceu que os dragões foram justos vencedores e lamentou que os minhotos tenham realizado uma exibição aquém do esperado.

«Entre outros aspetos, e tendo em conta que é uma final, não conseguimos ser melhores do que o nosso adversário. Temos de reconhecer que não tivemos um jogo dentro do que queríamos. Quando assim é, acabamos por não conseguir o nosso objetivo», começou por dizer em conferência de imprensa.

O técnico arsenalista assumiu que o FC Porto «teve maior domínio na primeira parte», garantiu que tentou aproveitar a superioridade numérica com «substituições mais ofensivas», mas «não foi suficiente para poder discutir o jogo em si».

«Faltou alguma intensidade, o que demonstrámos ao longo da temporada foi uma equipa mais intensa, com mais objetividade, a causar mais mossa no último terço, tivemos pouco disso. Não é relevante estar à procura dos porquês, mas não fomos capazes de ser mais eficazes, mesmo em zonas mais baixas, para contrariar este FC Porto e ficámos afastados da possibilidade de ganhar este troféu», vincou.

Artur Jorge rebateu ainda a ideia de que, mesmo a jogar com 11 contra 10, o Sp. Braga desse a imagem de que estava em inferioridade numérica.

«Um jogador do FC Porto foi expulso [Wendell] e tivemos sempre 11 jogadores em campo. Enquanto equipa, fomos tentar, fomos em busca do resultado. Ter a humildade de reconhecer que o FC Porto foi mais forte, ganhou e dou uma palavra aos nossos adeptos, queríamos também vencer por eles. Fizeram tudo para que pudéssemos atingir as marcas que atingimos», rematou.