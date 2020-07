Este sábado, dia 1 de agosto, Benfica e FC Porto defrontam-se na final da Taça de Portugal, naquele que será o décimo jogo decisivo entre as duas equipas na Prova Rainha.

Nos duelos anteriores, superioridade quase absoluta dos encarnados, que ganharam oito vezes. Os dragões apenas triunfaram uma vez, na longínqua temporada de 1957/58: a 15 de junho de 1958, o FC Porto bateu o Benfica por 1-0, com um golo solitário de Hernâni, aos 52 minutos.

De resto, este histórico remonta a 1952/53, quando as duas equipas se defrontaram pela primeira vez no Jamor. As águias golearam por 5-0, com um hat-trick de Arsénio e dois golos de Rogério Pipi e José Águas.

Refira-se que quase 40 anos depois, a final da Taça volta a não jogar-se no Estádio Nacional, mas sim em Coimbra. Em 83, a decisão da Prova Rainha transferiu-se para as Antas. Mesmo a jogar em casa, o FC Porto saiu derrotado pelo Benfica de Sven-Goran Eriksson. Carlos Manuel, aos 20 minutos, apontou o único golo do desafio.

Em 2003/2004, disputou-se a última final entre os dois rivais. Os dragões, na altura de José Mourinho, foram derrotados na véspera de disputarem a final da Liga dos Campeões. Derlei ainda deu vantagem à formação portista, mas o grego Fyssas empatou tudo à hora de jogo. Noo prolongamento, Simão Sabrosa deu o troféu ao conjunto da Luz, que foi dedicado a Miklós Fehér, falecido no início desse ano.

As finais da Taça de Portugal entre Benfica e FC Porto:

52/53: Benfica-FC Porto, 5-0

57/58: FC Porto-Benfica, 1-0

58/59: Benfica-FC Porto, 1-0

63/64: Benfica-FC Porto, 6-2

79/80: Benfica-FC Porto, 1-0

80/81: Benfica-FC Porto, 3-1

82/83: Benfica-FC Porto, 1-0

84/85: Benfica-FC Porto, 3-1

03/04: Benfica-FC Porto, 2-1 (a.p.)