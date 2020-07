Apesar de a final da Taça de Portugal, entre Benfica e FC Porto, ser à porta fechada, a Polícia de Segurança Pública (PSP) espera a presença de Grupos Organizados de Adeptos (GOA) e de outras pessoas nas imediações do Estádio Cidade de Coimbra.

Por isso, e em comunicado, a PSP garante que está a «empenhar um conjunto de esforços e de recursos» para «acautelar as condições de segurança dos intervenientes na competição e das pessoas que vivem e visitam a cidade».

«Além das questões relacionadas com a ordem pública e com a prevenção da ocorrência de eventuais crimes de furto e de ofensas à integridade física, a PSP irá dar uma particular atenção ao compromisso institucional de prevenir e dissuadir outros comportamentos de risco, nomeadamente no contexto da prevenção da COVID-19», pode ler-se ainda na nota publicada pelas forças de autoridade.

Informa ainda a PSP que a partir do dia 31 de julho haverá uma restrição de estacionamento na Rua D. Manuel I e que no dia do jogo, a partir das 15h00, não será permitida a circulação de pessoas e veículos em torno do estádio.

O Benfica-FC Porto, da final da Taça de Portugal, joga-se este sábado, dia 1 de agosto, no Estádio Cidade de Coimbra. O pontapé de saída está agendado para as 20h45.