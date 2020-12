Daniel Rosendo, treinador interino do Boavista, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Estoril (1-2), no Estádio António Coimbra da Mota, em jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal:

[Houve eficácia do Estoril, o que faltou ao Boavista?]

- Dois remates provenientes de bolas paradas, dois momentos que exigem alta concentração aos jogadores, mas infelizmente não conseguimos. Faltou mais uns minutos antes de sofrer o primeiro golo, era a estratégia que delineámos para a segunda parte resultar em golos. Aquele primeiro golo destabilizou bastante a estratégia que tínhamos delineado para explorar o espaço que o Estoril oferece. Não tivemos tempo para isso. A nossa equipa está a atravessar um momento difícil, com a mudança de treinador e este golo destabilizou muito a equipa.

[Qual o futuro do Boavista?]

- Só há um caminho, é um caminho diferente. Olhar para trás é sofrer desnecessariamente. É evitar os erros com outro tipo de abordagem de jogo e outro tipo de exercícios. Temos de aumentar a exigência.

[Como é que Jesualdo vai encontrar a equipa?]

- É difícil de responder, não consigo entrar na cabeça do professor, mas ele costuma jogar em 4x3x3. Se for assim, será de outra forma.