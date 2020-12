Bruno Pinheiro, treinador do Estoril-Praia, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Boavista (2-1), no Estádio António Coimbra da Mota, em jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal:

[Foi uma vitória da eficácia?]

- Se repararem o Estoril não é uma equipa muito dominadora, mas é uma equipa muito eficiente. Não somos uma equipa de criar muitas ocasiões, mas por norma as que criamos são muito boas.

[Estoril marcou quando o Boavista mais pressionava. O que disse ao intervalo?]

- O que foi transmitido é que estávamos a ser competentes, mas pouco agressivos no ultimo terço. Na primeira parte chegámos três ou quatro vezes à área, com possibilidades de finalizar, mas sem aquela fome de golo. Na segunda parte corrigimos isso e tornámo-nos mais agressivos e os jogadores entraram com mais fome de golo.

[Até onde podem ir as ambições do Estoril?

- Vamos jogo a jogo, não distinguindo provas, nem adversários. Até gostamos de ter estes jogos de três em três dias, os jogadores estão preparados para isso. Contra o Lusitano rocámos nove jogadores, hoje também trocámos a equipa quase toda. Isto permite-nos ter todo o grupo focado e em jogo.

[Os adeptos fizeram-se ouvir desde o exterior do estádio. O apoio deles foi importante?]

- Só foi pena não termos tido o nosso público no estádio, isso teria sido uma noite espetacular. Faltou o encanto dos adeptos que, mesmo estando fora do estádio, transmitem esse calor. Mesmo não sendo muitos, são muito calorosos.

[O Estoril é líder da II Liga e segue em frente na Taça. O que podemos esperar mais?]

- Não esperamos nada em especial, sempre foi muito claro desde o primeiro dia que não conseguimos controlar os resultados. Trabalhamos muito no processo, não nos restados. Os resultados são uma consequência do trabalho, temos sido felizes, temos ganho jogos. Mas não tenho essa visão de longo prazo. Temos uma visão muito curta que passa pelo próximo jogo.

[Pode-se dizer que o Estoril está com nível de I Liga?]

- Foi um jogo muito equilibrado. Não diria que não se percebeu a diferença dos escalões, mas pelo menos o Estoril mostrou futebol para estar num patamar acima. Não basta um jogo, temos de ser regulares. Acho que nenhuma equipa conseguiu dominar a outra, mas conseguimos controlar o jogo e levá-lo para onde queríamos.