Declarações do treinador do Rio Ave, Carlos Carvalhal, à RTP, após a derrota por 3-2 ante o Benfica, no Estádio da Luz, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal:

«Uma palavra a todos os meus jogadores: uma participação brilhante na Taça da Liga, deveríamos estar na final four como toda a gente sabe e viu. Na Taça de Portugal, saímos com honra, de forma digna, com boa arbitragem, um bom jogo, disputado como deve ser e tenho de dar uma palavra aos meus jogadores e principalmente ao nosso capitão, o Tarantini, porque hoje jogou com 39 de febre, em dificuldades e fez um grande jogo. Ele é um exemplo no futebol e a todos os colegas de profissão, pela forma empenhada como se deu ao jogo, ele e a equipa.»

«Primeira parte boa, fizemos uma alternância de saída a três com o Tarantini e algumas vezes com o Filipe Augusto. A nossa circulação de bola tentava atrair o Benfica para entrar no espaço entrelinhas e também em profundidade. O espaço entrelinhas foi mais difícil, a profundidade foi uma das opções e daí conseguimos o livre e o golo do Mehdi. Chegámos ao intervalo a vencer 2-1, bem.»

«Na segunda parte, preparámos os jogadores para a pressão que o Benfica ia fazer, mas não conseguimos manter comportamentos. No início, sim, retirámos a bola da pressão forte que o Benfica exerceu, mas tivemos muita dificuldade em sair para o ataque, já não conseguimos sair em profundidade. Nas ligações interiores, também perdemos muitas bolas e aí foi talvez o nosso pecado neste jogo. O Benfica conseguiu o 2-2 e o 3-2 e há outra parte no jogo: o Benfica baixa as linhas, procurámos na parte final chegar ao empate. Não conseguimos, mas fomos até ao último segundo e um treinador, não satisfeito com o desfecho, fica orgulhoso pela competência, organização e capacidade da equipa.»

«Há grande mérito do Benfica, pressionou mais, a substituição tem os seus efeitos, mas há uma parte que podíamos ter feito melhor, ficado mais com bola, ter arranjado soluções entrelinhas e em profundidade, ficaram mais difíceis, talvez também devido ao cansaço do Mehdi. Aliás, a entrada do Bruno [Moreira] agitou o jogo, começou a complicar mais a organização defensiva do Benfica, mas mérito ao Benfica. A forma como entrou na segunda parte foi mais mérito do Benfica que demérito nosso.»

«No campeonato estamos a um ponto do quinto lugar, na minha opinião a fazer uma época excelente, o objetivo a curto prazo é terminar a primeira volta com 25 pontos, a conseguirmos vamos igualar o segundo melhor registo do clube, percebendo que vai ser um jogo difícil [Boavista].»

«Estou tranquilo, é preciso interpretar bem o que digo. Vou só fazer uma correção: eu disse, na altura a seguir ao jogo com o Gil Vicente, que ia pedir a minha demissão ao presidente, não disse que me demiti. Isso faz toda a diferença: pedi a demissão ao presidente e o presidente não aceitou. Não há retrocesso algum da minha parte, se o presidente tivesse aceite, eu teria saído. A minha posição é a mesma de sempre, tenho um contrato com o Rio Ave, estou satisfeito, feliz. Todos os contactos que tive até hoje, endossei-os para o presidente, este foi mais um a juntar aos outros e a partir daí estou tranquilo a fazer o meu trabalho, a não ser que um dia seja chamado pelo presidente que tenha um acordo ou não.»

[Não vai para o Brasil?:] «Não faço ideia. Posso ir para o Brasil, Rússia, China… desde que o clube que contactar chegue a acordo com o presidente. Da minha parte, não vou ser eu a dizer que quero sair.»