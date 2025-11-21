Catarino Pascoal, jogador do Atlético, em declarações na zona de entrevistas rápidas da RTP Notícias após a derrota com o Benfica na Taça de Portugal:

«Saio com sentimento de orgulho pela família. Entrámos muito bem na primeira parte. Tivemos boas oportunidades de golo. Na segunda parte o Benfica entrou mais forte e fez os dois golos. Sinto que estamos a criar grande família e tenho orgulho por isso.»

Qual é o seu objetivo pessoal?

«O meu objetivo pessoal é chegar ao mais alto nível. Trabalho todos os dias para isso e com a ajuda de todos e se Deus quiser vou chegar.»

Qual é o objetivo coletivo do Atlético?

«Estar nos quatro primeiros da Liga 3 e lutar pela subida à II Liga.»

O que pediu o treinador antes do jogo?

«Pediu máxima liberdade, máxima responsabilidade e que desfrutasse. Se faltou o golo? Penso que sim, mas faz parte.»