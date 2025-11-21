Taça de Portugal
Catarino Pascoal: «Entrámos muito bem e tivemos oportunidades de golo»
Médio do Atlético diz-se orgulhoso pelo que a equipa conseguiu fazer contra o Benfica e assume ambição de voar mais alto
Catarino Pascoal, jogador do Atlético, em declarações na zona de entrevistas rápidas da RTP Notícias após a derrota com o Benfica na Taça de Portugal:
«Saio com sentimento de orgulho pela família. Entrámos muito bem na primeira parte. Tivemos boas oportunidades de golo. Na segunda parte o Benfica entrou mais forte e fez os dois golos. Sinto que estamos a criar grande família e tenho orgulho por isso.»
Qual é o seu objetivo pessoal?
«O meu objetivo pessoal é chegar ao mais alto nível. Trabalho todos os dias para isso e com a ajuda de todos e se Deus quiser vou chegar.»
Qual é o objetivo coletivo do Atlético?
«Estar nos quatro primeiros da Liga 3 e lutar pela subida à II Liga.»
O que pediu o treinador antes do jogo?
«Pediu máxima liberdade, máxima responsabilidade e que desfrutasse. Se faltou o golo? Penso que sim, mas faz parte.»
