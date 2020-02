Depois da goleada sofrida em casa ante o Vitória de Guimarães no sábado, para a Liga, por 7-0, o Famalicão volta à ação esta terça-feira para um dos jogos de maior importância na sua história, que pode valer a qualificação para a final da Taça de Portugal, pela primeira vez na sua história. Pela frente está o Benfica, na segunda mão da meia-final, além de uma desvantagem de 3-2, averbada no Estádio da Luz, na última semana.

O treinador dos famalicenses, João Pedro Sousa, garante que o desaire caseiro com a equipa de Ivo Vieira «não afeta a confiança» do grupo, apesar de ter sido «um resultado pesado». A competição é outra.

«É praticamente uma final e é um jogo demasiado importante para a história do clube [Famalicão] e para cada um de nós. Estamos completamente focados e o que ficou para trás não conta. Acreditamos, claramente [no apuramento]. Perdemos na primeira mão e ficámos com a sensação de que podíamos ter trazido outro resultado e é com esse espírito que vamos entrar. Queremos vencer e jogar a final», afirmou João Pedro Sousa, esta segunda-feira, em conferência de imprensa.

Para o técnico do atual sexto classificado da Liga, a «gestão do jogo na posição de vencedor» pode ser melhorada, mas sem mudanças radicais, perante um Benfica que espera «muito forte, como tem sido nos últimos meses».

«Geralmente, o Benfica nunca muda em termos de estratégia, com uma ou outra nuance, mas não contamos com grandes diferenças ou novidades. É verdade que tem sofrido alguns golos nos últimos jogos, mas jogou contra o FC Porto e com o Famalicão, que é o terceiro melhor ataque do nosso campeonato. São situações pontuais que não justificam alerta do treinador do Benfica», analisou Sousa.

Anderson, castigado após expulsão contra o V. Guimarães, é ausência nas opções para o ataque e João Pedro Sousa reconhece que «é uma baixa importante». «Não vai estar, temos outros com características diferentes e em quem confiamos», concluiu.

O Famalicão-Benfica tem início às 20h45 desta terça-feira, no Estádio Municipal de Famalicão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.