Farense e Benfica vão lutar esta quarta-feira por uma das vagas nos quartos de final da Taça de Portugal, num jogo que tem início marcado para as 20h45. O Maisfutebol vai estar no Estádio São Luís, em Faro, para lhe contar tudo sobre este jogo ao minuto.

O Benfica atravessa um dos melhores momentos da temporada, depois das recentes vitórias sobre o Nápoles (2-0) e Moreirense (4-0), mas José Mourinho anunciou, na antevisão do jogo, que vai promover «três ou quatro alterações» no onze habitual, revelando que Manu Silva, recuperado de uma longa lesão, vai a jogo, enquanto Enzo Barrenechea fica no banco e Leandro Barreiro, com problemas físicos, fica de fora.

As mudanças deverão ser cirúrgicas e o treinador também anunciou que Otamendi será titular, deixando em aberto o regresso de António Silva ao eixo defensivo. Daniel Banjaqui, lateral da equipa B, é a grande novidade nos convocados, mas deverá começar o jogo no banco de suplentes.

Assim, além de Manu Silva, Mourinho poderá dar minutos a Samuel Soares, que tem sido titular nesta competição, mas também a Schjelderup e Prestianni, mantendo intacto o resto da estrutura, incluindo Pavlidis, em grande momento de forma com destaque para o hat-trick em Moreira de Cónegos.

Em alternativa, o treinador também apostar em Ivanovic, como fez na eliminatória anterior, diante do Atlético, deixando, neste caso, o goleador grego no banco.

Do outro lado vai estar um Farense comandado por Silas que vem de uma derrota diante do Académico de Viseu (0-3) e que ocupa um modesto 9.º lugar na II Liga. Os algarvios têm alternado entre o 3x4x3 e 4x3x3, mas esta quarta-feira deverão apostar n sistema mais conservador, com três centrais.

Recordamos que, em caso de vitória esta noite, o Benfica irá defrontar, nos quartos de final, o vencedor do FC Porto-Famalicão que está marcado para quinta-feira (20h45).

