Francesco Farioli, treinador do FC Porto, admite juntar Gabri Veiga e Rodrigo Mora mais vezes em campo e realça a importância de um bom resultado no jogo com o Nice, na quinta-feira, para a Liga Europa:

Rodrigo Mora e Gabri Veiga em simultâneo

«É uma possibilidade. É sempre bom juntar jogadores com qualidade. Jogarmos com dois números 10, mais o Rodrigo porque o Gabri, para mim, é mais um 8/10, exige deles muito sacrifício nos momentos sem bola. Com três médios, é importante termos o equilíbrio necessário. É uma solução que temos de ter em conta e pode acontecer de novo no futuro.»

Mudar o foco para a Liga Europa

«O facto de jogarmos competições diferentes são estímulos bons. Este grupo já mostrou que jogando com adversários maiores ou com equipas mais pequenas, tem sido sempre muito profissional. O nosso desafio é manter a mentalidade, esta intensidade e dedicação nos jogos e nos nossos treinos, que são muito intensos. Vamos jogar contra uma equipa muito boa (Nice), que tem muita qualidade individual em todas as posições. Temos de estar prontos porque é muito importante conseguirmos um bom resultado.»