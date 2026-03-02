Francesco Farioli, treinador do FC Porto, na antevisão ao jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, em Alvalade, frente ao Sporting:

Espera um Sporting diferente do que visitou recentemente o Dragão para a Liga?

«É uma competição diferente. O nosso foco está totalmente na Taça. O estilo das duas equipas é muito claro. Haverá algumas diferenças em relação a esse jogo, porque desde aí o Sporting mudou bastante a sua abordagem. Pela primeira vez, começaram a pressionar alto homem a homem nos dois jogos anteriores. Pela equipa que são, não acredito que, perante os seus adeptos, apresentem um bloco médio à nossa espera. Acredito que serão mais agressivos do que aqui no Dragão. Vamos jogar contra uma equipa que está a fazer um trabalho fantástico desde que o treinador Rui Borges assumiu o comando. Na Liga e na Taça de Portugal, em 52 jogos só têm uma derrota, que foi contra nós. Isso diz muito sobre o trabalho incrível que estão a fazer e a qualidade da sua equipa.»

FC Porto pode surpreender o Sporting como fez, em Alvalade, para a Liga?

«Estamos numa fase em que o nível de conhecimento dos nossos adversários começa a ser muito elevado. Há sempre mudanças pequenas. O jogo é sempre muito tático e o que faz a diferença, normalmente, é a forma como as equipas decidem abordar o jogo. Amanhã, esse vai ser um ponto-chave. Eles também sabem o que esperar de nós, porque somos muito previsíveis: damos tudo para pressionar todos os adversários e vamos fazer o mesmo amanhã. Vai ser um jogo aberto, disputado cara a cara, ainda que com diferentes momentos ao longo do encontro. Em alguns vamos ter de defender muito bem, sermos humildes, no nosso meio-campo, mas as nossas intenções são claras. Haverá adaptações, poderão acontecer algumas surpresas pelas caraterísticas dos jogadores, mas espero um jogo entre duas equipas corajosas.»

Vai haver novidades no onze inicial?

«Nos últimos jogos viram a importância da intervenção que fizemos em janeiro. Fomos clínicos nas decisões que tomámos. Contratámos o Thiago (Silva), o Oskar (Pietuszewski), o Seko (Fofana) e o Terem (Moffi). Dou os meus parabéns ao clube, sobretudo ao presidente, porque a forma como gerimos a janela de mercado foi muito positiva. Houve um alinhamento total com o presidente e uma visão clara sobre o futuro, sempre tendo em mente a estabilidade do clube. Temos jogadores experientes, mas também jovens como o Oskar que estão a jogar muito bem. Li, há uns dias, que somos a equipa, em Portugal, que dá mais minutos a jogadores com menos de 21 anos. Temos muitos jogos para disputar e o desejo de seguirmos em frente é o mais importante.»

Vai haver gestão em Alvalade?

«Estamos muito bem fisicamente. Há uns dias, dizia aos jogadores que, nos 37 jogos que disputámos, superámos sempre os adversários. O último jogo, com o Arouca, foi o maior em termos de volume. O do Rio Ave foi um dos melhores em termos de alta intensidade. Tenho a certeza de que vamos estar prontos para fazer o nosso jogo e enfrentar todos os adversários. Se isso chega para ganhar? Não, mas é muito importante para ficarmos mais próximos das exibições que queremos fazer.»

Última semana com vitórias frente a Sporting e Benfica era ainda André Villas-Boas o treinador

«Esta semana falámos, mas não sobre isso. Estamos mais focados noutros assuntos. Ainda tenho algumas horas para tentar pedir-lhe alguns conselhos. Não sabia disso, vou seguir a sugestão.»