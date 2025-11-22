Francesco Farioli, treinador do FC Porto, muda sete jogadores no onze inicial dos Dragões para o jogo com o Sintrense, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, tendo como ponto de comparação o último encontro, com o Famalicão para a Liga, a 9 de novembro.

Saltam do onze inicial Diogo Costa, Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Victor Froholdt, Rodrigo Mora e William Gomes, que são substituídos por Cláudio Ramos, Martim Fernandes, Pablo Rosario, Dominik Prpic, Gabri Veiga, Stephen Eustáquio e Borja Sainz.

Mantêm a titularidade na equipa do FC Porto, relativamente ao jogo em Famalicão, Francisco Moura, Alan Varela, Pepê e Samu.

ONZE DO FC PORTO: Cláudio Ramos, Martim Fernandes, Pablo Rosario, Dominik Prpic, Francisco Moura, Alan Varela, Eustáquio, Gabri Veiga, Pepê, Borja Sainz e Samu.

ONZE DO SINTRENSE: Rodrigo, Romário, Rodri, Lacerda, Francisco, Silva, Guerra, Martim Cruz, Valdu Té, Pipas e Varela.

FC Porto e Sintrense defrontam-se, no Estádio do Dragão, a partir das 20h15 deste sábado. Um jogo com acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.