Depois do Alpendorada (Campeonato de Portugal) ter eliminado o Estrela da Amadora, outra equipa da primeira divisão foi batida neste sábado. O Alverca perdeu no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, no desempate por grandes penalidades, para o União de Leiria.

O Leiria, da segunda divisão, adiantou-se logo aos sete minutos por Muñoz e marcou novamente aos 74m por Dieu Michel (emprestado pelo V. Guimarães). Porém, o avançado ex-Girona Marezi reduziu a desvantagem nos descontos, com golo de grande penalidade aos 90+4m, e Naves empatou no minuto seguinte.

No desempate por grandes penalidades, após 120 minutos, o União de Leiria foi mais certeiro. Ficou em 4-2 e avançou na prova, deixando a equipa de Custódio Castro fora da competição à terceira eliminatória.

