Filipe Martins destacou a importância de enfrentar um clube com a dimensão do Benfica, «um teste que vai fazer elevar os níveis de intensidade e competitividade» da sua equipa, mas confessou que o principal objetivo do Desp. Chaves é a subida à Liga:

Importância de defrontar um adversário com a dimensão do Benfica

«Amanhã é um jogo importante para todos, para o clube e para a região. É sempre importante receber um clube com a dimensão do Benfica e para nós acaba por ser um teste que nos vai fazer elevar os níveis de intensidade e competitividade que tivemos até agora. Temos tudo a ganhar e nada a perder. É um jogo que tem um mediatismo diferente, mas quem não estiver preparado para jogar estes jogos com esta dimensão, vai ter dificuldade em vingar no futebol.»

Análise ao adversário

«Esperamos um Benfica que vai ter mais posse de bola, que se vai instalar dentro do nosso meio-campo na maior parte do jogo, mas se queremos ter uma palavra a dizer nesta eliminatória, acima de tudo temos de valorizar os momentos em que vamos ter bola. Para nós querermos criar a surpresa, primeiro temos de ser muito competentes, estar ao nosso máximo, porque só assim é que podemos disputar a eliminatória. Se estivermos no nosso máximo e talvez se o Benfica não estiver no seu máximo, as nossas possibilidades podem ir crescendo.»

Objetivo principal da temporada do Desp. Chaves

«Queremos prolongar a nossa invencibilidade o mais possível, mas o nosso foco é chegar ao final do campeonato e atingir aquilo que é o objetivo principal que é a subida de divisão. É óbvio que se conseguirmos juntar a isso, uma caminhada bonita na Taça e uma eliminação inédita do Benfica, é porque fomos competentes e não porque o Benfica esteja num momento menos forte.»