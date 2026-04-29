A Federação Portuguesa de Futebol confirmou que as meias-finais da Taça de Portugal a duas mãos vão deixar de existir na próxima época.

Além disso, esta fase da prova rainha vai ser jogada em formato de final four (estilo Taça da Liga): as meias-finais, que serão jogadas em campo neutro, estão marcadas para 22 e 23 de maio de 2027 e a final será jogada a 30 de maio.

A FPF informou ainda que a época, no que às competições tuteladas por este organismo diz respeito, arranca com a Supertaça, que será jogada a 31 de julho ou a 1 ou 2 de agosto (sexta, sábado ou domingo).

A Taça de Portugal inicia-se a 30 de agosto com a 1.ª eliminatória, sendo que as equipas da Liga entram em cena a partir de 18 de outubro na 3.ª eliminatória.

A Liga 3 começa a 9 de agosto e o Campeonato de Portugal, quarto escalão do futebol nacional, arranca a 11 de agosto e termina com a final agendada para 20 de junho.