Francesco Farioli, treinador do FC Porto, após o triunfo por 3-0 frente ao Sintrense, na quarta eliminatória da Taça de Portugal:

Satisfeito com a exibição e com o regresso de Luuk De Jong?

«Foi bom ter o Luuk de volta depois de 10/11 semanas. Para a equipa, para o grupo e para ele. Comprovou a sua atitude como líder, a sua liderança. No jogo, teve algumas oportunidades em que podia ter rematado, mas tentou assistir um colega. À parte disso, a exibição foi sólida, muito profissional, com boa intensidade, boas combinações curtas, a tentar entrar com paciência no bloco adversário. Foi um resultado e uma exibição positivos.»

Golos na sequência de cantos

«Podíamos ter feito melhor nessa parte, umas vezes por não termos a melhor organização ou por o timing não ser o que queríamos, outras pelo apito do árbitro, difíceis de entender. Tentámos dedicar atenção a todos os aspetos do jogo e as bolas paradas são uma parte importante dele. Temos um grupo de pessoas que estudam o adversário, passam essa informação aos jogadores, e os jogadores também trazem algumas ideias.»

Saída de Samu ao intervalo

«Foi planeada.»