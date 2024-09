Houve Taça este domingo: Felgueiras, Tondela, Feirense, Académico de Viseu e Vizela, equipas da II Liga que entraram na prova nesta 2.ª eliminatória, foram eliminadas, respetivamente, por Amora, Marialvas, Pêro Pinheiro e Lusitano de Évora (todas do Campeonato de Portugal) e Lusitânia de Lourosa, da Liga 3.

O Amora recebeu e venceu o Felgueiras por 1-0, ao início da tarde, protagonizando a primeira queda de clubes da II Liga este domingo. Um golo de Pedro Costa, aos 75 minutos, fez a diferença num jogo em que Léo Teixeira, do Felgueiras, viu o guarda-redes do Amora, Diego Andrade, defender um penálti ao minuo 61.

Um pouco mais tarde, o Lusitano de Évora superou o Académico de Viseu. Cassiano deu vantagem à equipa da casa (30m) e Famana Quizera empatou (45+1). O 1-1 manteve-se ao final do tempo regulamentar e do prolongamento e a equipa da casa levaria a melhor no desempate por penáltis, por 3-2.

Quem também fez Taça foi o Marialvas, que bateu o Tondela por 2-1, mesmo a jogar em inferioridade numérica. Rayan fez o 1-0 para o Marialvas aos 26 minutos e acabou expulso ao minuto 41. O Tondela fez o 1-1 ainda na primeira parte, por Ricardo Alves (44m), mas Zé Gata (61m), com um grande golo, fez o 2-1 para o Marialvas.

O Pêro Pinheiro afastou o Feirense com uma vitória por 1-0, graças a um golo de Matias logo no primeiro minuto de jogo, num jogo em que o guarda-redes da equipa da casa, Tomás Foles, acabou por ser determinante com várias defesas a negar golos à equipa de Santa Maria da Feira.

Em Lourosa, houve “maratona” para decidir o apuramento e o Lusitânia de Lourosa conseguiu mesmo fazer cair mais uma equipa da II Liga neste domingo, ao bater o Vizela por 4-3, após prolongamento, com o golo decisivo a surgir já quando cheirava a penáltis. Ramos deu vantagem ao Vizela (8m) e Lucas Vilella fez o 1-1 (23m). A abrir a segunda parte, Anthony foi expulso (48m) e o Vizela ficou a jogar com menos um, mas Loppy devolveu a vantagem aos vizelenses (65m), mas Lucas Vilella respondeu com o bis para o 2-2 (72m). No prolongamento, Goba Zakpa deu a primeira vantagem ao Lourosa (106m), mas o Vizela chegou ao 3-3 de penálti, por Prosper (113m), na sequência da expulsão de Doria, por mão na bola. Já em dez para dez, o Lourosa fez o 4-3 por Miguel Pereira (120+1m).

Contas feitas, das 16 equipas da II Liga que entraram na 2.ª eliminatória, sete foram eliminadas. No sábado, já tinha caído o Marítimo ante o Pevidém e, na sexta-feira, a UD Oliveirense ante o 1.º Dezembro.

Dos 46 jogos da 2.ª eliminatória, juntam-se às equipas da I Liga (que vão entrar na 3.ª eliminatória) nove clubes da II Liga, 14 da Liga 3, 20 do Campeonato de Portugal e três dos campeonatos distritais.