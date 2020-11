Declarações do treinador do Benfica, Jorge Jesus, à TVI24, após a vitória por 1-0 ante o Paredes, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal

«Estes jogos são sempre complicados. É verdade que o Benfica esteve melhor nos primeiros 45 minutos do que nos segundos. Na primeira parte, tivemos uma qualidade de jogo muito boa, praticamente não deixámos o Paredes passar do meio-campo defensivo. Criámos três oportunidades de golo fáceis, do Cervi, do Ferreyra e acabámos por fazer um golo de bola parada numa jogada trabalhada.»

«Na segunda parte, tentei mexer no jogo, os nossos dois avançados não estavam a dar continuidade ao nosso jogo, mas mexi e piorei. Este jogo também foi para demonstrar e compararmos a realidade do que é o valor de alguns jogadores. Jogámos contra uma equipa do Campeonato de Portugal e muitos deles não conseguiram fazer a diferença, mas o importante era a vitória e passamos a eliminatória justamente. O resultado hoje era 2-0 porque o Paredes não teve uma chance de golo, mas o Paredes foi uma equipa organizada defensivamente, que nos criou alguma dificuldade. Até acho que defendeu melhor na primeira do que na segunda. Na segunda parte o jogo estava mais fácil, mas as mexidas não surtiram efeitos.»

«O Paredes não melhorou porque as substituições tivessem influência no jogo do Paredes. A qualidade do jogo do Benfica é que piorou, os miúdos que entraram, entraram nervosos e estes jogos é para avaliar, fazer comparações e são muito importantes para mim.»

«O Benfica teve problemas nos últimos dois jogos, nos primeiros cinco era a equipa com mais golos marcados e menos sofridos. Sabemos que nos últimos dois jogos tivemos problemas, mas não é a regra. A regra foram os primeiros cinco jogos. Agora, que temos de perceber o que aconteceu e melhorar, temos. Com o tempo vou voltar a reorganizar a última linha.»

[Se quer mais um central:] «Há jogadores que estavam agendados no princípio da época e se surgir alguma possibilidade, tudo bem. Se não surgir, vamos continuar com os jogadores que temos.»