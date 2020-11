O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Oriental (3-0), em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal:

[Era este perfil de jogo que esperava] «Sim, um perfil difícil, pelo contexto. Já tivemos inúmeros exemplos das dificuldades que as equipas do Campeonato de Portugal criam à Liga. Aconteceu connosco na época passada, estávamos preparados e conseguimos dar uma resposta positiva e competente. Vencemos com justiça.

[Estado do relvado, o que disse aos jogadores] Essencialmente perceber que em determinada zonas do campo não podemos entrar em situações de risco como habitualmente fazemos. Hoje não poderíamos fazer. Trabalhámos isso durante a semana, fomos mais pragmáticos, mesmo no ataque e foi isso que tentámos fazer. Sem nunca desvirtuar a nossa forma de jogar. Foi isso que fizemos e felizmente correu bem. Os jogadores estão de parabéns.

[O que faltou na primeira parte?] Não criámos muito perigo, mas se calhar também foi devido à primeira parte que fizemos, com intensidade, que conseguimos desgastar o adversário e ganhar o jogo na segunda. Tínhamos de forçar este tipo de comportamento, fomos aproveitando o desgaste e acabámos por chegar aos golos através desse desgaste.

[Satisfeito com a resposta dos jogadores após a pausa internacional?] Sim, muito satisfeito. Passámos semanas difíceis, inclusivamente esta também foi uma sema difícil, mas a resposta deles foi muito boa e muito positiva.»