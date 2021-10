Jorge Jesus, treinador do Benfica, comentou desta forma a vitória do Benfica frente ao Trofense, por 2-1, após prolongamento. Declarações na flash interview da TVI24:

«Esperava dificuldades mas esperava mais do Benfica. Estas duas semanas sem competição, com jogadores fora da equipa, outros sem competir, notou-se que a equipa hoje não esteve focada. O Trofense também teve mérito, esteve bem organizado. Acreditou sempre, a perder 1-0, que podia empatar e empatou. No prolongamento, aqueles jogadores do Benfica que não têm jogado tanto sentiram dificuldades físicas, tal como os do Trofense. Não foi com aquela qualidade de jogo que o Benfica tem feito até ao jogo com o Portimonense.»

Qual a principal preocupação? «Havia vários jogadores que eu não queria que jogassem tanto tempo, o caso do Jan e não só, e temos de fazer um trabalho de recuperação para defrontar aquela que neste momento é a melhor equipa do mundo.»



A resposta dos jogadores: «Não saem com nota positiva, notou-se o Morato e o Gilberto, não esperava que estivessem com tantas dificuldades na última meia-hora. Talvez o Everton tenha sido o jogador que tenha estado mais próximo daquilo que sabe fazer.»