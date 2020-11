Declarações do treinador do Marítimo, Lito Vidigal, na sala de imprensa do Estádio Municipal 25 de Abril, após a vitória por 3-2 ante o Penafiel, que vale o apuramento para a quarta eliminatória da Taça de Portugal:

«Jogámos contra uma boa equipa da II Liga, que apostou para subir. Se calhar o sorteio, das equipas da I Liga, fomos nós que encontrámos a equipa difícil. A vitória não tem discussão, mostrámos caráter, sofremos golos contra a corrente do jogo. Considero que o primeiro golo, antes do penalti, é fora-de-jogo, mas a equipa foi serena, sempre estável. Foi mantendo a sua ideia de jogo. Acima de tudo, era darmos continuidade na Taça, foi isso que conseguimos. Parabéns aos jogadores, continuar a trabalhar de forma séria.»

«A equipa tem demonstrado caráter, dado o que tem e pode. Tem trabalhado muito. Claro que temos de melhorar, temos jovens que aos poucos vão crescendo, tendo tempo de jogo e espaço. É importante que os jogadores vão desenvolvendo trabalho e conseguindo vitórias.»

[Lesões de Kerkez e Lucas Áfrico e ainda o caso de covid-19 de Zainadine a trazer problemas defensivos antes do jogo com o Benfica:] «Estamos cá para sabermos encontrar soluções e como viver com essas dores de cabeça. Dentro dos que temos disponíveis, vamos encontrar os melhores para sermos competitivos.»

[Rodrigo Pinho:] «O Pinho é um jogador fantástico. Já está em Portugal há uns anos e não sei porque não trabalhei com ele anteriormente, mas às vezes costumo dizer que se ele trabalhasse sempre desta forma, neste momento já tinha ido para outras paragens. Agora, também digo que se deixar de ser intenso e agressivo, não vai fazer os golos que está a fazer. Se ele continuar, é jogador para muito mais, mas isso depende da mentalidade, atitude e ambição.»

«Estou contente com o rendimento de todos, não só neste jogo. A equipa dá tudo, trabalha, quer. Depois há outros aspetos que temos de ter em conta, mas a equipa tem demonstrado caráter. As substituições acrescentaram. Nós olhamos para o que o jogo está a dar, fazemos as alterações para mudar alguma coisa. Mas depois quem faz a diferença é o jogador, se entra com disposição, se tem capacidade, se entende a mensagem passada. Os jogadores que tem entrado, têm acrescentado.»