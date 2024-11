Luís Silva, treinador adjunto de José Faria em declarações na conferência de imprensa após a derrota do Estrela da Amadora frente ao Benfica, por 7-0:

[Análise ao encontro e a mensagem que passou aos jogadores após a goleada sofrida diante do Benfica?]

«A mensagem que passámos uns aos outros é de confiança no que temos vindo a fazer, não é um dia fácil, um dia em que perdemos 7-0. Ninguém esperava este resultado, nem o próprio Benfica. Há dias assim, fizemos muita coisa boa com bola e criámos algumas situações, não deixámos de entrar no jogo a perder por 2-0. Num jogo a eliminar não há empates e fomos atrás do resultado que não aconteceu.»

[O que tentou mudar ao intervalo, com as três alterações que realizou para os segundos 45 minutos?]

«Fizemos algumas alterações, tínhamos alguns problemas físicos, houve alguns problemas e há jogadores que não se apresentaram aqui, perdemos o Ferro ao intervalo, ainda não sabemos a gravidade da lesão. O que se vai passar é o que fazemos todas as semanas, é perceber onde estivemos mal e bem, a vida segue. Jogámos contra uma equipa que tem a capacidade de nos expor mais ao erro. Foi determinante a nossa entrada em falso, condicionou-nos.»

[Regresso de Diogo Travassos à competição e a luta pelo lugar com Danilo Veiga?]

«Em todas as posições temos soluções para jogar de início e que têm qualidade. Tem a ver sempre com o que é melhor para o jogo, pode ter a ver com a carga física ou o momento de forma. Há uma série de condicionantes que nos obrigam a tomar certas decisões.»