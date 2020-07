Antigo jogador de Benfica e FC Porto, Maniche atribui favoritismo aos dragões na final da Taça de Portugal, agendada para sábado.

«Não vejo grandes diferenças, mas, do meu ponto de vista, o FC Porto está mais forte do que o Benfica. Não depende só de um jogador e é uma equipa, muito homogénea, em que o seu todo é que faz a diferença», afirmou, em declarações à Lusa.

«O FC Porto foi superior ao Benfica no confronto direto e isso ficou bem delineado na estratégia do treinador do FC Porto, que conseguiu danificar a estratégia do Benfica e as suas dinâmicas. O Benfica era uma equipa muito previsível, não tinha plano B, mudava as peças, mas o sistema e as dinâmicas estavam sempre presentes. E um treinador que estivesse atento e estudasse o Benfica, sabia onde estavam os pontos positivos e negativos. Depois, a nível mental, o FC Porto foi sempre superior», acrescentou, sobre os embates anteriores entre as duas equipas esta época, que os azuis e brancos venceram.

Segundo classificado na Liga, o Benfica parte, na opinião de Maniche, mais pressionado para este clássico decisivo: «O primeiro objetivo do Benfica é ganhar a Liga portuguesa e quando digo salvar a época é nesse sentido: que não foi uma época em vão. A Taça de Portugal é o segundo objetivo de qualquer equipa, não esquecendo as competições europeias, que são sempre uma incógnita”, explicou, acrescentando: “A pressão tem de estar bem presente nos jogadores, porque trata-se de uma final e a Taça de Portugal é sempre um orgulho e uma festa.»

Maniche recordou ainda a final da Taça perdida pelo FC Porto frente ao Benfica, em 2004, na véspera da final da Liga dos Campeões.

«[Essa derrota] mostra que não podemos relaxar. O Benfica foi mais feliz nesse jogo, não tivemos tanta sorte. Não direi que não demos tudo, mas o mais importante era recuperar para ganhar a ‘Champions League’, porque era esse o nosso objetivo.»

Benfica e FC Porto defrontam-se este sábado, a partir das 20h45, no Estádio Cidade de Coimbra.