Nuno Campos, treinador do Santa Clara, na sala de imprensa, após derrota por 6-0 frente ao Sp. Braga:

«Quando as primeiras vezes que o Braga chega à nossa área e faz três golos, é difícil. Depois na segunda parte voltou a acontecer o mesmo, mais dois golos, toda a estratégia que pudéssemos ter para o jogo caía por terra. Ainda assim tivemos muito demérito.

[Mau momento da equipa] Tivemos um série de dificuldades para prepara este jogo e, não adianta arranjar desculpas, mas o facto é que jogámos com jogadores fora de posição. O Braga perdeu com o Benfica por seis e nós também perdemos por seis, temos de demonstrar o carater necessário para, tal como o Braga fez, dar a volta no próximo jogo.

Temos de demonstrar que temos de ser uma equipa e não um grupo de jogadores. Já disse aos meus jogadores as coisas que não fizeram tão bem. Há situações que, contra equipas deste nível, que se pagam caro. Temos que pegar no que fizemos de errado hoje e transformar em força e dar a volta. Temos de sair da situação complicada que estamos».