O Benfica arranca neste sábado a participação na Taça de Portugal.

A partir das 20h15, a bola começa a rolar em Moreira de Cónegos, palco do Pevidém-Benfica.

Diante de uma equipa do Campeonato de Portugal, quarto escalão do futebol português, é expectável que Bruno Lage dê minutos a alguns jogadores menos utilizados, numa altura que marca o início de um ciclo muito exigente com dois jogos semanais e que só termina dentro de um mês com nova paragem competitiva para as seleções.

A começar pela baliza, mas não só.

