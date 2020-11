Por: Rui Santos

Declarações do treinador do Paços de Ferreira, Pepa, na sala de imprensa do Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, após a vitória por 4-0 ante a UD Oliveirense, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal:

«Nunca nada é fácil. Tenho de enaltecer a atitude, a seriedade e a muita qualidade da minha equipa. Sabíamos que íamos encontrar uma equipa com bons valores individuais. A troca de treinador cria sempre algum ruído, mas identificámos bem as individualidades da Oliveirense e fomos muito sérios. Impusemos um ritmo muito alto e uma intensidade no jogo muito fortes. Isso acabou por criar este resultado largo. A Oliveirense poderia ter feito um golo, mas agarrámo-nos ao zero na nossa baliza, algo que não temos conseguido.»

«O Tanque [marcou dois dos quatro golos] teve uma lesão, precisava de minutos. Tínhamos esse plano. Demonstra a qualidade do nosso plantel. Todos procuram jogar e ser opção. Isso é muito importante para nós.»

«Extra futebol, estivemos todos agarrados à televisão. É um orgulho ver um português, o Miguel Oliveira, fazer algo extraordinário, como fez hoje [vencer o GP de Portugal em Moto GP]. Para ele, um grande abraço.»