Pepe, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da RTP3 após o jogo com o Famalicão. Defesa dos azuis e brancos acusou Colombatto, jogador do Famalicão, de lhe ter chamado «macaco» em espanhol e disse que o árbitro não teve coragem para agir:

[O que se passou?]

«Triste isso acontecer entre atletas desse nível. Infelizmente, o árbitro não teve coragem. Porque ele ouviu perfeitamente! Ele chamou-me mono. Todo o mundo sabe o que é mono: é macaco em espanhol.

Eu não saí de campo por respeito às pessoas que vieram aqui e que pagaram. E às pessoas que estavam em casa a ver o jogo e que pagam para ver futebol.

É lamentável que isto aconteça entre jogadores. E ainda mais na frente do árbitro, que é o chefe do jogo. O árbitro ouviu e depois estava atrapalhado, porque dizia que não era mono e que era monada. Estava todo atrapalhado. Nós temos VAR e só espero que escutem.

Vou agora falar com as pessoas do FC Porto, porque quero denunciar isto. É lamentável hoje em dia acontecer esse tipo de coisas. Com todo o respeito, até pelo nosso adversário, o Famalicão. Não saí do campo por causa disso.

Sou capitão do FC Porto, capitão da seleção portuguesa e respeito muito esta profissão. Sou o que sou hoje por causa deste desporto e acho que temos de dar um exemplo independentemente de ganharmos ou perdermos. É chato quando perdemos, mas nunca podemos insultar ou humilhar o próximo. É inadmissível nos dias de hoje, num campo de futebol com muitas câmaras e o próprio árbitro ali a um metro dele. Ouviu perfeitamente: o árbitro não teve coragem de parar o jogo ou de dar uma repreensão ao jogador. Essa é a minha indignação! Se o chefe do jogo não tem essa coragem, que vai ter? Quem? Espero que as pessoas olhem para isto e que tomem uma decisão. É inadmissível isto acontecer num campo de futebol. Onde há crianças!

Eu disse mesmo a ele [ao árbitro Manuel Mota] que estava dececionado com ele. E não o cumprimentei por causa disso. Não merecia. Com todo o respeito que tenho por ele, ele não merecia. Tinha autoridade e tinham provas para mudar uma história negra do futebol. E não teve coragem.»