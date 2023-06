O defesa-central Pepe já conta com três Taças de Portugal no currículo, mas admite que estes jogos ainda o deixam nervoso.

«É como se fosse a primeira, muitas vezes digo que sou privilegiado por poder levantar-me todos os dias e poder treinar no Olival. Disputar a final amanhã é como se fosse a primeira, sinto um nervosismo aqui dentro, o que é bom, faz estar alerta, estou preparado e disponível para ajudar», disse o capitão do FC Porto na conferência de imprensa de antevisão à final da Taça, diante do Sporting de Braga, no Jamor.

«É o reconhecer do trabalho que fizemos ao longo da época, é um prémio podermos disputar a final no Jamor, é sempre gratificante estar aqui a representar o clube, a jogar mais uma final. Esta taça significa muito para nós, para o clube e para os adeptos. Queremos muito ganhar esta Taça porque fizemos por merecer estar aqui», acrescentou.

Pepe explicou também o que torna a competição ainda mais especial. «Ainda me faltam alguns anos como jogador, mas é o convívio que há ao redor do estádio, esse churrasco, é um dia especial para os adeptos e para o futebol. É uma taça que todos desejam disputar, mas que só duas equipas [o podem fazer], os adeptos que vêm cá vêm com espírito de fazer desse dia um dia especial e nós, jogadores, sentimos muito [isso].»

O central dos dragões garantiu que o grupo está «focado e unido», tendo deixado ainda elogios ao adversário.

«O Sp. Braga é uma equipa muito boa, já os defrontámos no campeonato, é uma equipa que trabalha muito, sai muito bem nas transições», observou.