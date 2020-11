Declarações do treinador do Penafiel, Pedro Ribeiro, na sala de imprensa do Estádio Municipal 25 de Abril, após a derrota por 3-2 ante o Marítimo, que ditou a eliminação da Taça de Portugal à terceira eliminatória:

«Se hoje estivesse aqui uma pessoa que desconhecesse por completo o futebol português, que lhe fosse perguntado se uma equipa está a jogar na I Liga e outra na II Liga, tenho a certeza, até determinada altura do jogo, por volta dos 75 minutos, que ou diria que ambas jogavam na mesma divisão, na I Liga. Ou nunca diria que o Penafiel era a que jogava na II Liga.»

«Temos de estar insatisfeitos pelo resultado, mas orgulhosos do que fizemos. O futebol, nos jogos todos, são sempre pormenores. Não há um único lance que não seja um pormenor. Pode ser um pormenor positivo, ou negativo. Realçar algo que é claro: ainda há pouco tempo tive a felicidade de trabalhar na I Liga, de jogar contra o Marítimo e este Marítimo é, de longe, na minha opinião, em qualidade individual, o melhor Marítimo.»

«O Pinho tem cinco golos no campeonato, é um dos avançados mais badalados. Fez dois [golos] de penálti, fez um terceiro golo que é uma infelicidade do nosso jogador. Não vi a equipa do Penafiel a tremer em situação nenhuma, vi um jogo de mérito e demérito, como é sempre no futebol, em que o Marítimo teve períodos em que criou dificuldade. Quando perdemos por 3-2 com dois penaltis e um lance infeliz, a frustração é tremenda, minha e da equipa. O Lito disse que, das equipas de I Liga, o Marítimo foi a que teve prior sorteio. Agradeço o elogio, porque acho que o Marítimo defrontou uma equipa que deu tudo e dignificou o jogo.»