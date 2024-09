O Pevidém-Benfica, jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, vai jogar-se no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

A confirmação foi dada ao Maisfutebol pelo presidente do clube da Série A do Campeonato de Portugal.

Nesta quinta-feira ainda havia vários cenários em aberto, entre os quais o D. Afonso Henriques, estádio do V. Guimarães, e a casa do Moreirense, onde vai efetivamente realizar-se a partida da Taça após ter havido entendimento entre todas as partes.

O Pevidém-Benfica está marcado para sábado, 19 de outubro, a partir das 20h15.

O conjunto do quarto escalão sediado no concelho de Guimarães apurou-se para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal após deixar pelo caminho Marítimo, que venceu por 2-1 após prolongamento.