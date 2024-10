O presidente do Amarante, equipa da Série A da Liga 3, assumiu «alegria e estupefação» por defrontar o campeão nacional Sporting na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.

«Ficámos entre a alegria e a estupefação. Tenho de o assumir. É algo a que não estamos habituados. Falei depois com o nosso treinador [Álvaro Madureira]. É um jogo que temos de usufruir, sem pressão, mas com responsabilidade. Os jogadores merecem viver este momento, tal como os associados e a cidade. A pressão estará toda do lado do Sporting», disse Ricardo Ribeiro em declarações à agência Lusa.

O dirigente assumiu que o conjunto do distrito do Porto ambicionava jogar com um grande, mas preferencialmente no Estádio Municipal de Amarante, onde serie «ainda mais especial» para os habitantes do concelho.

Ainda assim, Ricardo Ribeiro disse esperar uma «forte mobilização» para o jogo em Alvalade com o Sporting, um pouco à semelhança do que aconteceu em junho passado na final do Campeonato de Portugal, vencida diante do V. Setúbal. «No ano passado, na final do Jamor, para o Campeonato de Portugal, os nossos adeptos foram mais de 3.000 a deslocarem-se, o que, para a distância, foi uma grande mobilização. Neste ano, depende da data e da hora», lembrou.

«É ótimo para os jogadores viverem estes jogos. É com eles que crescem, evoluem e aprendem. É um excelente prémio, que bem merecem», acrescentou.

Este será o segundo jogo entre Amarante e Sporting para a Taça, depois do duelo entre as duas equipas na 3.ª eliminatória da prova em 1979/80. À data registou-se primeiro um empate em casa (1-1) e, depois, uma derrota por 5-0 no jogo de desempate realizado no antigo Estádio José Alvalade.