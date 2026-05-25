Dez pessoas foram detidas no domingo durante e depois da final da Taça de Portugal, entre Sporting e o vencedor Torreense, nas imediações do Estádio Nacional, segundo anunciou esta segunda-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP) em comunicado.

Segundo a nota divulgada pela PSP, sete das dez pessoas foram detidas «por resistência e coação sobre funcionário [polícia], enquanto os outros três se deveu a «especulação, injúrias a polícia da PSP» e arremesso de «objetos contra polícias».

De resto, 26 cidadãos «foram intercetados, identificados e conduzidos à esquadra por posse ou deflagração de artigos de pirotecnia», com outros cinco a ficarem «afastados do recinto desportivo por se encontrarem sob a influência do álcool ou por não possuírem bilhete válido».

Ainda assim, a PSP salientou que, «graças à adoção generalizada de comportamentos responsáveis e um espírito de fair-play’, o evento desportivo decorreu num ambiente de tranquilidade e sã convivência», permitindo «que a festa do futebol fosse vivida em segurança e sem registo de perturbações relevantes da ordem pública».