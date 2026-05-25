PSP anuncia dez detenções no rescaldo da final da Taça de Portugal
Maior parte das detenções estão relacionadas com os confrontos que se verificaram no final do jogo
Maior parte das detenções estão relacionadas com os confrontos que se verificaram no final do jogo
Dez pessoas foram detidas no domingo durante e depois da final da Taça de Portugal, entre Sporting e o vencedor Torreense, nas imediações do Estádio Nacional, segundo anunciou esta segunda-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP) em comunicado.
Segundo a nota divulgada pela PSP, sete das dez pessoas foram detidas «por resistência e coação sobre funcionário [polícia], enquanto os outros três se deveu a «especulação, injúrias a polícia da PSP» e arremesso de «objetos contra polícias».
De resto, 26 cidadãos «foram intercetados, identificados e conduzidos à esquadra por posse ou deflagração de artigos de pirotecnia», com outros cinco a ficarem «afastados do recinto desportivo por se encontrarem sob a influência do álcool ou por não possuírem bilhete válido».
Ainda assim, a PSP salientou que, «graças à adoção generalizada de comportamentos responsáveis e um espírito de fair-play’, o evento desportivo decorreu num ambiente de tranquilidade e sã convivência», permitindo «que a festa do futebol fosse vivida em segurança e sem registo de perturbações relevantes da ordem pública».