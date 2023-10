* Lino Inocêncio

Ricardo Pessoa, treinador do Lusitânia, em declarações aos jornalistas após a derrota com o Benfica por 4-1 para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal:

«Era impossível não ter gostado. Fomos iguais a nós próprios, criámos situações para fazer golo e dificuldades ao Benfica. Era isso a que nos tínhamos proposto. É normal que com o passar do tempo, com o ritmo e o poderio das duas equipas diferente, acabámos por perder justamente. O Benfica foi superior, mas em alguns momentos estivemos por cima do jogo. O nosso golo acaba por ser merecido porque vem dar um bocadinho de brilhantismo ao que a equipa fez durante os 90 minutos. Era impossível não estar satisfeito com a prestação dos jogadores. E o que prometo, eu cumpro. Esta é a nossa ideia e não a alteramos. Ficou provado, perante o campeão nacional e uma das melhores equipas e clubes do Mundo, que não mudamos.

É normal que depois deste jogo ainda haja algum burburinho à volta da nossa exibição e deste jogo, mas a partir de segunda-feira os pés têm de voltar à terra. Pela experiência que eu tenho, normalmente depois de uma boa exibição, quando voltamos ao campeonato há a tendência para nos desleixarmos um bocadinho e eu não posso permitir que isso aconteça.

Foi uma bonita festa. É isto que é o futebol e a Taça de Portugal tem esse carisma de poder transportar as chamadas equipas grandes a locais e a estádios menos frequentes. Ver esta festa na Terceira, em Angra, é muito bonito. Houve aqui muita gente que pela primeira vez teve a possibilidade de ver um grande ao vivo e ainda por cima aqui. Muito satisfeito por isso ter acontecido e pelas coisas terem corrido lindamente. Esperamos que para o ano possamos voltar a ter um jogo destes aqui, com o Lusitânia a defrontar novamente uma equipa grande.»

[Criticou alguns comentadores que considera que não respeitaram o Lusitânia por dizerem que o Benfica ia aos Açores fazer uma recuperação ativa...]

«A Sport TV não tem qualquer culpa em relação a isso. Não é um desrespeito só pelo Lusitânia. É também um desrespeito pelo Benfica. Parece que vinha aqui passear, mas o Benfica é um clube sério e que de certeza que sabia as dificuldades que iria ter. As pessoas têm de ter um bocadinho de moderação. (...) Há coisas que ficam mal. É uma falta de respeito e o nosso futebol não precisa disto. (...) Do outro lado estão seres humanos que dão o seu máximo para dignificarem todos os dias o clube e a eles próprios. Foi uma falta de respeito perante toda a gente.»

