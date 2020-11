Declarações do jogador do Marítimo, Rodrigo Pinho, na sala de imprensa do Estádio Municipal 25 de Abril, após a vitória por 3-2 ante o Penafiel, que vale o apuramento para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. O avançado foi o protagonista do jogo, com um hat-trick:

«Feliz pelos golos, mas principalmente pela qualificação. Ia ser um jogo difícil, temos acompanhado os outros jogos da Taça, mas o mais importante era passar.»

[Aproveitamento dos lances:] «Temos a característica de pressionar. No terceiro golo, numa bola na profundidade, o central acabou por ganhar a frente. Depois, ao recuar para guarda-redes, percebi que queria fazer aquilo, consegui sair um pouco antes.»

[Se pode ser a melhor época em Portugal. Leva oito golos em oito jogos:] «Jogo a jogo. Na minha primeira época fiz 11 golos, tenho ambição de passar e temos de pensar jogo a jogo, conseguir o maior número de pontos possíveis na Liga para não chegar ao final da competição e olhar para baixo na tabela, só olhar para cima. Na Taça, chegar o mais longe possível. É uma competição difícil, as equipas todas dão muito trabalho, mas é pensar jogo a jogo.»