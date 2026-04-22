Esta noite, o Estádio do Dragão é palco do quarto, e último, clássico da temporada entre FC Porto e Sporting, que vai decidir o primeiro clube apurado para a final da Taça de Portugal.

Os leões, detentores do troféu, procuram fazer prevalecer a vantagem de um golo que trazem da primeira mão (1-0) para marcarem presença no Jamor pelo terceiro ano seguido.

Quanto aos dragões, vindos de um fim de semana positivo nas contas pelo título, estão obrigados a repetir o feito de 2011, ano em que conseguiram a única reviravolta em meias-finais da Taça de Portugal, na altura às custas do Benfica.

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No FC Porto, é crível que Francesco Farioli faça uma rotação mais comedida no onze inicial, que deve contar com Kiwior no lado esquerdo da defesa, na vaga do lesionado Zaidu.

Já Rui Borges não abdicará do onze mais forte, retirando da equação os lesionados, para tentar o apuramento para a final da Prova Rainha.

O FC Porto-Sporting da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal joga-se, esta quarta-feira (20h45), no Estádio do Dragão e pode ser acompanhado, ao minuto, pelo Maisfutebol.

Na quinta-feira (20h45) joga-se a restante semifinal, que opõe o Torreense ao Fafe. Na primeira mão, as duas equipas empataram 1-1.