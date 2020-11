Declarações do médio do Benfica, Andreas Samaris, à TVI24, após a vitória por 1-0 ante o Paredes, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal. O grego assinou o único golo do encontro:

«Foi um jogo dividido em termos de rendimento do Benfica, na primeira parte acho que criámos mais oportunidades do que na segunda, podíamos e devíamos ter feito mais golos, mas sabemos que a Taça de Portugal é uma competição complicada. Apanhamos equipas motivadas a jogar contra o Benfica e temos sempre de mostrar que somos o Benfica e, na minha opinião, devíamos ter marcado mais golos.»

[Se o resultado corresponde ao que se passou:] «Acho que foi mais a falta de eficácia nossa do que propriamente a diferença entre as equipas. A verdade é que a os que não tem tantos minutos esta época jogaram motivados, deram tudo, mas apanhámos uma equipa organizada. Por estar na segunda ou na terceira divisão, não quer dizer que não são bem organizadas.»

[Liga e Taça:] «São dois títulos diferentes, mas os jogos são jogos e pode trazer mais minutos a jogadores que não costumam jogar tanto no campeonato, mas a qualquer momento todos são importantes e pode surgir uma oportunidade ou outra nas outras competições para a malta que jogou hoje.»