Sem títulos: Sporting fica em branco três épocas depois
Só aconteceu em três das oito épocas desde a chegada de Varandas à presidência do clube
Só aconteceu em três das oito épocas desde a chegada de Varandas à presidência do clube
Com a derrota surpreendente na final da Taça de Portugal, o Sporting terminou a temporada 2025/26 sem qualquer título conquistado.
A equipa de Rui Borges, que vinha de uma época com uma dobradinha, começou por perder a Supertaça, foi eliminada nas meias-finais da Taça da Liga, ficou em 2.º na Liga, chegou aos quartos de final da Champions e, agora, caiu no Jamor diante do Torreense.
Desde 2022/23, quando ficaram no 4.º lugar da Liga, foram eliminados na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal e foram finalistas vencidos da Taça da Liga, que os leões não terminaram uma época de mãos a abanar no que a troféus diz respeito.
Em oito temporadas de Frederico Varandas na presidência, esta foi apenas a terceira em que o Sporting não venceu qualquer título.
Troféus conquistados pelo Sporting sob a presidência de Frederico Varandas:
2018/19: Taça de Portugal e Taça da Liga
2019/20: EM BRANCO
2020/21: Liga e Taça da Liga
2021/22: Supertaça e Taça da Liga
2022/23: EM BRANCO
2023/24: Liga
2024/25: Liga e Taça de Portugal
2025/26: EM BRANCO