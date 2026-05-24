Com a derrota surpreendente na final da Taça de Portugal, o Sporting terminou a temporada 2025/26 sem qualquer título conquistado.

A equipa de Rui Borges, que vinha de uma época com uma dobradinha, começou por perder a Supertaça, foi eliminada nas meias-finais da Taça da Liga, ficou em 2.º na Liga, chegou aos quartos de final da Champions e, agora, caiu no Jamor diante do Torreense.

Desde 2022/23, quando ficaram no 4.º lugar da Liga, foram eliminados na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal e foram finalistas vencidos da Taça da Liga, que os leões não terminaram uma época de mãos a abanar no que a troféus diz respeito.

Em oito temporadas de Frederico Varandas na presidência, esta foi apenas a terceira em que o Sporting não venceu qualquer título.

Troféus conquistados pelo Sporting sob a presidência de Frederico Varandas:

2018/19: Taça de Portugal e Taça da Liga

2019/20: EM BRANCO

2020/21: Liga e Taça da Liga

2021/22: Supertaça e Taça da Liga

2022/23: EM BRANCO

2023/24: Liga

2024/25: Liga e Taça de Portugal

2025/26: EM BRANCO