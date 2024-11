Inicia-se uma nova era em Alvalade, na noite desta sexta-feira. Ruben Amorim já veste as cores do Manchester United e agora é João Pereira quem lidera os destinos do Sporting.

Já é conhecido o onze dos leões para o desafio com o Amarante, na quarta eliminatória da Taça de Portugal. O jogo começa às 20h45 desta sexta-feira e tem acompanhamento ao minuto do Maisfutebol.

Em relação ao último jogo, com o Sp. Braga, João Pereira mantém apenas quatro jogadores no onze inicial: Matheus Reis, Daniel Bragança, Morten Hjulmand e Francisco Trincão.

ONZE DO SPORTING: Kovacevic, Matheus Reis, St. Juste, Gonçalo Inácio, Iván Fresneda, Ricardo Esgaio, Morten Hjulmand, Daniel Bragança, Marcus Edwards, Francisco Trincão e Conrad Harder.

SUPLENTES DO SPORTING: Franco Israel, Morita, Gyokeres, Maxi Araújo, Geny Catamo, João Simões, Geovany Quenda, Eduardo Quaresma e Henrique Arreiol.

ONZE DO AMARANTE: Didi, Obama, João Filipe, Diogo Vila, Godwin, Daniel Alves, Hélder Pedro, Okoli, Faissal, Ka Semedo e Dinho.

SUPLENTES DO AMARANTE: Flores, Chico Sousa, Cardoso, Katty, Leandro Santos, Ruben Silva, Armando, Mica, Edu.