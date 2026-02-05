O Sporting recebe esta quinta-feira o AVS SAD em jogo em atraso dos quartos de final da Taça de Portugal, num jogo que vai definir o adversário do FC Porto nas meias-finais da prova rainha. O Maisfutebol vai estar esta noite no Estádio de Alvalade para lhe contar tudo sobre este jogo no AO VIVO que tem início marcado para as 20h45.

Rui Borges deverá voltar a promover a rotatividade que tem aplicado nesta competição, não só pela crescente sobrecarga de jogos, mas porque, na próxima semana, há clássico no Dragão para a Liga. Fora de combate estão apenas Geovany Quenda, Zeno Debast e Fotis Ioannidis e poderá haver espaço para alguns regressos esta noite.

As alterações deverão começar na baliza, com o regresso de João Virgínia [totalista nesta competição], mas vão, com certeza, abranger todos os setores do campo. Gonçalo Inácio, por exemplo, deverá regressar ao eixo defensivo, enquanto Vagiannidis e Ricardo Mangas também poderão ter a oportunidade de somar minutos sobre as alas e até será possível que Nuno Santos regresse à competição esta noite.

Mais à frente, uma certeza anunciada por Rui Borges: Morten Hjulmand, que ficou de fora do jogo com o Nacional, vai jogar agora de início. Falta agora saber quem vai estar ao seu lado. As possibilidades passam por João Simões, mas também Morita, Daniel Bragança ou mesmo Kochorashvili.

No ataque, o reforço Luís Guilherme, em fase de consolidação, deverá manter o lugar, enquanto Souleymane Faye também poderá somar mais minutos depois da estreia de leão ao peito frente ao Nacional (26 minutos).

Temos assim, no lado do Sporting, detentor do troféu, uma certeza (Hjulmand) e a possibilidade de vários regressos [Virgínia, Inácio, Hjulmand e até Nuno Santos].

Do outro lado estará o AVS, último classificado na Liga, ainda sem qualquer vitória, mas com um percurso na Taça que lhe permite ambicionar chegar às meias-finais da competição, já depois de ter deixado o Vitória pelo caminho.

No campeonato, a equipa da Vila das Aves foi goleada, em dezembro, na visita a Alvalade, com um categórico 6-0, mas João Henriques está convencido que, na taça, a sua equipa poderá apresentar-se mais solta e com a motivação renovada.

Um jogo que tem início marcado para as 20h45 e que vai contar com arbitragem de André Narciso.

Confira as equipas prováveis na galeria associada