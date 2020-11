O treinador adjunto do Sporting, Emanuel Ferro, admitiu este domingo que os leões podem apresentar-se no jogo ante o Sacavenense, para a Taça, com «algumas mudanças».

Em conferência de imprensa, o técnico de 41 anos garantiu, no entanto, que a equipa verde e branca não vai facilitar frente ao adversário do Campeonato de Portugal.

«Vai ser feita uma gestão, como é feita para todos os jogos. Cada jogo tem uma história, este jogo vem a seguir a paragem das seleções. Poderá haver uma ou outra mudança», afirmou.

«Mas vamos encarar este jogo com grande responsabilidade, sem qualquer imagem de facilitismo. A ideia é tentar fazer o nosso melhor jogo, impor a nossa ideia e crescer mais um pouco. O adversário vem com grande ambição, sem qualquer tipo de pressão. Sabemos que estamos a um nível diferente, mas é uma competição onde a paixão pelo jogo pode fazer a diferença», prosseguiu.

O Sacavenense-Sporting joga-se esta segunda-feira, a partir das 21h15, no Estádio do Jamor.