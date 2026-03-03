Pedro Gonçalves de volta no Sporting? William Gomes como titular no FC Porto? A primeira mão do Clássico das meias-finais da Taça de Portugal acarreta muitas dúvidas nos onzes iniciais que Rui Borges e Francesco Farioli vão apresentar, esta noite, em Alvalade. Porque a eliminatória não se decide logo ali e, poucos dias depois, há jogos cruciais na Liga, em Braga, para os leões, e na Luz, no caso dos dragões.

No lado leonino, até pelas palavras de Rui Borges na conferência de imprensa de antevisão - «não há guarda-redes de competições» -, é esperada a estreia de Rui Silva nesta edição da Taça de Portugal.

No meio-campo, João Simões poderá render Hidemasa Morita no meio-campo, numa ótica de gestão física, e no ataque poderá surgir Pedro Gonçalves, dado como apto pelo treinador dos leões, no lugar que tem sido de Luís Guilherme nos últimos jogos.

CONFIRA OS ONZES PROVÁVEIS EM GALERIA

Já no FC Porto, Francesco Farioli deverá fazer regressar Alan Varela ao meio-campo, depois de ter cumprido castigo frente ao Arouca, e pode promover à titularidade William Gomes, decisivo frente aos arouquenses e que já marcou, esta época, em Alvalade para a Liga.

O Sporting-FC Porto, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, tem início agendado para as 20h45 desta terça-feira. Pode acompanhar tudo, ao minuto, pelo Maisfutebol.