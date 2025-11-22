O Sporting recebe o Marinhense no Estádio José Alvalade, às 18h00, para a Taça de Portugal, num duelo que pode acompanhar AO VIVO com o Maisfutebol. Já se conhece a composição das duas equipas.

Rui Borges apostou na juventude diante de um adversário da quarta divisão e que tem sido fragilizado por problemas extra-campo, com a suspensão do treinador Rui Sacramento por alegado abuso psicológico a jogadores.

Salvador Blopa volta a ser aposta de início, tal como Rodrigo Ribeiro, ou Alisson Santos, habitualmente suplentes. João Virgínia, segundo guarda-redes, é aposta de início.

Já o Marinhense muda só uma peça em relação ao último jogo, que já aconteceu no dia nove de novembro. Cristiano Abreu (lateral-esquerdo) rende Telmo Watche. É o treinador-interino Renato Sousa que compôs a equipa.

ONZE SPORTING: João Virgínia, Vagiannidis, Eduardo Quaresma, Matheus Reis, Ricardo Mangas; Hidemasa Morita, Kochorashvili, Alisson Santos, Francisco Trincão, Salvador Blopa e Rodrigo Ribeiro.

SUPLENTES SPORTING: Rui Silva, Geovany Quenda, Geny Catamo, Iván Fresneda, Bruno Ramos, Flávio Gonçalves, Rayan Lucas, Samuel Justo e Luis Suárez.

ONZE MARINHENSE: Framelin, Luiz Neto, Rafael Gomes, Brahima Diallo, Cristiano Abreu; Gonçalo Batalha, Filipe Oliveira, Ricardo Matias, Ryan Omrani, Dedé e João Vieira.

SUPLENTES MARINHENSE: Martim Estrela, Rodrigo Santos, Arnold Isako, Telmo Watche, Rui Henriques, Vinicius Santos, Lello Queza, Diogo Costa, Chimedza.

[Notícia atualizada às 17h29]