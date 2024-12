João Pereira não mexeu no onze inicial do Sporting para o jogo com os açorianos do Santa Clara, em relação ao triunfo sobre o Boavista, na sexta-feira passada.

Mesmo sendo este um jogo de Taça de Portugal, Pereira não facilitou e deixou Kovacevic, o guarda-redes suplente, no banco. Edwards também é preterido de início.

Já Vasco Matos, treinador do Santa Clara, fez seis alterações face à derrota com o Arouca, para a Liga.

ONZE DO SPORTING: Franco Israel; Quaresma, Debast e Matheus Reis; Geny Catamo, Hjulmand, João Simões e Quenda; Maxi, Gyökeres e Trincão.

SUPLENTES DO SPORTING: Kovacevic, St. Juste, Marcus Edwards, Conrad Harder, Ivan Fresneda, Ousmane Diomande, Ricardo Esgaio, Mauro Couto e Henrique Arreiol.

ONZE DO SANTA CLARA: Neneca, Sidney Lima, Frederico Venâncio, Guilherme Ramos, Diogo Calila, Adriano, Pedro Ferreira, Lucas Soares, Vinicius Lopes, Joao Costa e Klismahn.

SUPLENTES DO SANTA CLARA: Gabriel Batista, Matheus Pereira, Safira, Gabriel Silva, Luis Rocha, Bruno Almeida, Habraao, Serginho, Daniel Borges.

