FC Porto e Famalicão vão jogar esta quinta-feira por uma das vagas nos quartos de final da Taça de Portugal, sabendo, à partida, que o vencedor do jogo desta noite irá receber o Benfica na próxima eliminatória. O Maisfutebol vai estar no Estádio do Dragão para lhe contar tudo sobre este jogo que tem início marcado para as 20h45.

Dois emblemas que já se cruzaram esta temporada, há pouco mais de um mês, em Vila Nova de Famalicão, em jogo da Liga, com o conjunto de Farioli a reclamar a vitória com um golo solitário de Frohold ainda na primeira parte, mas este jogo será a eliminar.

O treinador italiano, na antevisão do jogo, assumiu que terá de gerir o esforço dos seus jogadores, mas não deu muitas pistas quanto às alterações que tenciona fazer e nem sequer confirmou se vai manter a tradicional rotação na baliza, dando minutos a Cláudio Ramos.

Zaidu já partiu para a CAN, enquanto Nehuén Pérez e Luuk de Jong continua entregues ao departamento médico. Jan Bednarek vai cumprir castigo no próximo jogo da Liga, frente ao Alverca, por isso acreditamos que jogará esta noite, mas ao lado de Prpic, ficando Kwior a recuperar. Na defesa também poderá regressar Martim Fernandes, neste caso, para o lugar de Alberto.

Farioli é avesso a grandes mudanças, até porque quando mudou mais, acabou por cair na Taça da Liga, portanto, as alterações, em nome da gestão, deverão ser cirúrgicas. «Temos de gerir, mas não podemos gerir muito porque temos de ter um onze competitivo», assumiu o treinador.

Em relação ao último jogo, com o Estrela da Amadora, poderemos contar com o regresso de Gabri Veiga ao meio-campo permitindo a Rodrigo Mora subir para o lugar de Borja Sainz.

O Famalicão, por seu lado, chega a este jogo moralizado com a goleada ao Estoril (4-0) e determinado em prosseguir na prova rainha. Hugo Oliveira, na antevisão do jogo, prometeu uma «equipa corajosa» para lutar pela vitória e garantir a aproximação ao Jamor.

Praticamente sem baixas no plantel [Oscar Aranda é baixa de longa duração], Hugo Oliveira deverá apostar num onze muito parecido àquele que goleou o Estoril há quatro dias, mas já sem Pedro Bondo que já está integrado na preparação dos Palancas Negras para a CAN. Uma oportunidade para Rafa Soares recuperar um lugar que já foi seu.

